Трамп давит на Южную Корею: требует больше трат на оборону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Южная Корея зарабатывает много денег, и они очень хорошие, они очень хороши, но знаете, они должны платить за свои собственные вооруженные силы", - сказал Трамп во время заседания правительства.

Его заявления прозвучали на следующей день после того, как в своей первой серии писем ключевым торговым партнерам - он объявил о введении пошлины в размере 25% на товары из Японии и Южной Кореи.

Фактически, это решение продлило срок переговорам между двумя странами и отложило пошлину для Южной Кореи, которая должна быть в размере 25% с 9 июля, если страны не заключат соглашение.

Давление со стороны Трампа возникает на фоне того, что Северная Корея, по всей видимости, становится смелее благодаря своему крепнущему партнерству с Россией.

После того, как в прошлом месяце лидеры НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, Южная Корея заявила, что аналогичные переговоры ведутся между союзниками. По данным Минобороны, в этом году Южная Корея планирует потратить на оборону 2,32% своего ВВП.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывания Трампа министерство заявило, что обеим странам следует соблюдать соглашение, чтобы обеспечить стабильное размещение американских войск в Южной Корее и сохранять твердую оборонную позицию.

В прошлом году США и Южная Корея заключили пятилетнее соглашение о совместном финансировании размещения американских войск на разделенном полуострове. Согласно соглашению, Южная Корея увеличит свою долю расходов до 1,1 млрд долларов США в 2026 году, что на 8,3% больше, чем в этом году.