"Серьезный шаг назад". Еврокомиссар раскритиковала закон об урезании полномочий НАБУ

Скандальный закон о НАБУ

Напомним, сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект 12414, которым предлагается сильно урезать полномочия НАБУ и САП.

В частности, теперь генпрокурор получит доступ ко всем производствам НАБУ. Также генпрокурор будет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

При этом у руководителя САП заберут право входить в состав группы прокуроров.

Такую инициативу нардепы поддержали после того, как 21 июля СБУ пришла с обысками НАБУ. После этого правоохранители, в частности, задержали сотрудника элитного закрытого подразделения НАБУ "Д-2".

Детально о законе - в материале РБК-Украина.

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