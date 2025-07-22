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"Серьезный шаг назад". Еврокомиссар раскритиковала закон об урезании полномочий НАБУ

Фото: Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Еврокомиссии считают, что решение украинских нардепов принять закон об урезании полномочий НАБУ и САП является серьезным шагом назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос в соцсети X.

"Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, - это серьезный шаг назад", - подчеркнула она. 

Кос напомнила, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют важное значение для пути Украины в ЕС. При этом верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в Евросоюз. 

Скандальный закон о НАБУ

Напомним, сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект 12414, которым предлагается сильно урезать полномочия НАБУ и САП.

В частности, теперь генпрокурор получит доступ ко всем производствам НАБУ. Также генпрокурор будет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

При этом у руководителя САП заберут право входить в состав группы прокуроров.

Такую инициативу нардепы поддержали после того, как 21 июля СБУ пришла с обысками НАБУ. После этого правоохранители, в частности, задержали сотрудника элитного закрытого подразделения НАБУ "Д-2".

Детально о законе - в материале РБК-Украина.

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