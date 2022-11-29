В США заявили, что пока не планируют предоставлять Украине системы Patriot

В Пентагоне заявили, что в настоящее время США не планируют поставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине.

Во время брифинга, сообщает издание, представитель Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что противовоздушная оборона остается главным приоритетом для Минобороны США и международного сообщества, когда речь идет о поддержке Украины.

"О батареях Patriot из США - сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину. Я не хочу говорить от имени других стран, но это суверенное решение государств. Поскольку это также касается стран НАТО, то я предполагаю, что это также будет частью обсуждения альянса. Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные потребности Украины, и удовлетворить их", - отметил чиновник.

Райдер отметил, что нужно учитывать имеющиеся возможности, когда речь идет о таких мощных системах, как Patriot, потому что они требуют достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки.

"Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать. Мы учитываем такие детали, когда речь идет о более передовых системах", - пояснил представитель Пентагона.