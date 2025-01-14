В сервисных центрах МВД вводят новые правила записи: что известно

В некоторых сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины ввели тестирование обновленной версии е-записи - онлайн-записи граждан для получения услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Что известно про обновленную е-запись в сервисные центры МВД

Украинцам рассказали, что с сегодняшнего дня, 14 января, тестирование обновленной системы е-записи вводится в 52 сервисных центрах МВД (при этом уже работает такая система в сервисном центре МВД в Броварах Киевской области).

"Продолжаем работать над совершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему", - отметили в пресс-службе ГСЦ МВД.

Отмечается, что обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.

Сообщается также, что для того, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, параллельно будут работать две системы электронной записи.

То есть в сервисных центрах МВД, где еще не ввели тестирование, будет работать предыдущая система е-записи

Между тем в сервисных центрах МВД, где вводят обновленную тестовую систему е-записи, регистрация происходит:

для получения услуг до 1 февраля - в предыдущую систему е-запись;

для получения услуг после 4 февраля - в тестовую систему е-запись.

В завершение, гражданам объяснили, что: