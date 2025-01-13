В сервисных центрах МВД отменят бумажные талоны: что известно

МВД Украины вводят новые услуги в 2025 году. Граждане смогут пользоваться новыми электронными сервисами, такими как автоматизированная электронная очередь, замена водительского удостоверения, обмен свидетельства о регистрации транспортных средств и очереди без бумажных талонов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Единые новости".

МВД анонсирует новые электронные сервисы на 2025 год: что изменится

"Мы полностью автоматизировали управление электронной очередью и сейчас постепенно переходим в процесс тестирования обновленной системы", - сообщил Леонид Тимченко.

Новый функционал акцентирует внимание на защите информации:

защита от автоматизированных ботов во избежание постороннего вмешательства;

отмена бумажных талонов;

удобные условия оплаты услуг онлайн без необходимости посещения банковских учреждений.

Новые услуги для водителей

МВД планирует внедрение новых удобных услуг:

Обмен свидетельства о регистрации и номерных знаков через приложение "Дія" или Кабинет водителя. Документы можно будет получить по почте, что впервые автоматизирует этот процесс.

через приложение "Дія" или Кабинет водителя. Документы можно будет получить по почте, что впервые автоматизирует этот процесс. Замена водительского удостоверения . Благодаря автоматическим проверкам в реестрах полиции, Минюста и других базах услуга станет быстрее и безопаснее.

. Благодаря автоматическим проверкам в реестрах полиции, Минюста и других базах услуга станет быстрее и безопаснее. Международное водительское удостоверение. Электронный сервис позволит заказать документ онлайн, в том числе через "Дію", с последующей доставкой как в Украине, так и за границу.

По словам Тимченко, 2024 год был особенно успешным для внедрения электронных услуг:

Карты укрытий в "Дії": более 62 тысяч объектов, доступных для просмотра с фотографиями, адресами и контактами.

более 62 тысяч объектов, доступных для просмотра с фотографиями, адресами и контактами. Выдача выписок о несудимости : 3,5 миллиона выписок было выдано, что втрое больше, чем в 2023 году.

: 3,5 миллиона выписок было выдано, что втрое больше, чем в 2023 году. Онлайн-перерегистрация транспортных средств : более 200 тысяч операций за год.

: более 200 тысяч операций за год. Обмен водительского удостоверения: 700 тысяч заявлений, из которых 580 тысяч через "Дію".

Отдельное внимание военнослужащим и ветеранам

Для военных и их семей создан комплекс онлайн-услуг через Кабинет социальной защиты, что позволяет получать консультации, помощь в оформлении документов, удостоверение участников боевых действий и другие сервисы.

"Можно получить онлайн-консультацию, можно создать запрос на помощь в оформлении документов по денежному обеспечению, выплате единовременной денежной помощи, документов участника боевых действий, удостоверение членов семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах", - подытожил Леонид Тимченко.