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Украинцев просят сообщать о коррупции в сервисных центрах МВД: как это сделать

Украина, Суббота 02 марта 2024 10:15
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Украинцев просят сообщать о коррупции в сервисных центрах МВД: как это сделать Фото: украинцев просят сообщать о коррупции в сервисных центрах МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы просят сообщать о коррупции в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Это можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко в Telegram.

Он отметил, что в Украине идет реформа сервисных центров. Гражданам предлагают приобщить к ней.

"Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно", - говорится в сообщении.

Сообщить о коррупции можно по номеру +38 050 352 72 77 или через чат-бот в Telegram.

Украинцев просят сообщать о коррупции в сервисных центрах МВД: как это сделать

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.

Кроме того, в Украине с января 2024 подорожали услуги сервисных центров МВД. Речь идет о получении водительского удостоверения, регистрации и перерегистрации авто.

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