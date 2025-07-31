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Сервис UpWork начал разблокировать аккаунты украинских пользователей, - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Известная фриланс-платформа Upwork начала разблокировать аккаунты украинских пользователей после того, как с официальным запросом к ней обратилось Министерство цифровизации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"UpWork начал процесс разблокировки аккаунтов. Спасибо украинским пользователям, что обратили внимание на проблему", - написал Федоров.

 

Отметим, 16 июля Федоров обратился к руководству платформы Upwork по поводу массовых блокировок аккаунтов украинских пользователей. Соответствующее письмо было отправлено на имя CEO компании Гайден Браун.

Украинские пользователи столкнулись с массовой блокировкой без объяснения причин и возможности апелляции, несмотря на полную верификацию. Ситуация была неприемлемой, поэтому Минцифры предложило руководству платформы срочно провести аудит всех блокировок украинцев и усовершенствовать механизм верификации на платформе.

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Михаил Федоров