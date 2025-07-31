Сервіс UpWork почав розблоковувати акаунти українських користувачів, - Федоров

Зазначимо, 16 липня Федоров звернувся до керівництва платформи Upwork з приводу масових блокувань акаунтів українських користувачів. Відповідного листа було надіслано на ім'я CEO компанії Гайден Браун.

Українські користувачі зіткнулися із масовим блокуванням без пояснення причин та можливості апеляції попри повну верифікацію. Ситуація була неприйнятною, тому Мінцифри запропонувало керівництву платформи терміново провести аудит усіх блокувань українців і вдосконалити механізм верифікації на платформі.