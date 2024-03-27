Сервис Samsung прекратит работать с российской системой "Мир"

В компании отметили, что с 3 апреля нельзя будет добавлять и использовать карты "Мир" в приложении Samsung Pay.

"При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", - говорится в официальном заявлении компании.

Также из приложения будут удалены все ранее добавленные карты "Мир". Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна.

Издание пишет, что через приложение до сих пор можно было платить в метро Москвы, кроме этого существовала возможность выпуска виртуальной карты "Тройка".

Ограничения по работе системы "Мир"