Сервис Samsung прекратит работать с российской системой "Мир"

Сервис Samsung Pay прекратит работать с российской платежной системой "Мир". Это произойдет уже 3 апреля.
Об этом заявила компания Samsung, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
В компании отметили, что с 3 апреля нельзя будет добавлять и использовать карты "Мир" в приложении Samsung Pay.
"При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", - говорится в официальном заявлении компании.
Также из приложения будут удалены все ранее добавленные карты "Мир". Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна.
Издание пишет, что через приложение до сих пор можно было платить в метро Москвы, кроме этого существовала возможность выпуска виртуальной карты "Тройка".
В феврале Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за военную агрессию в Украине. Под ограничение попала и российская система "Мир".
Недавно стало известно, что большинство банков Армении прекратят работать с российской платежной системой "Мир" после введения в отношении нее санкций США.
А еще осенью 2022 года турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".
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