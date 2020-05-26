Сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу

На сайті "Укрзалізниці" відновив роботу сервіс купівлі залізничних квитків. Раніше сервіс був недоступний.

Квитки можна замовити онлайн на сайті УЗ, передає РБК-Україна.

Зазначимо, менше години тому міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про початок продажу ж/д квитків. При цьому на сайті УЗ така можливість була відсутня. При спробі зайти на сервіс повідомлялося про проведення технічних робіт, зокрема, оновлення програмного забезпечення.

В "Укрзалізниці" повідомили, що купити квитки наразі можна лише у веб-версії сервісу. Мобільний додаток поки що не працюватиме.

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