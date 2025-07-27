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Уже с августа - штрафы до 150%: налоговая предупредила о новых правилах для бизнеса

Киев, Воскресенье 27 июля 2025 12:25
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Уже с августа - штрафы до 150%: налоговая предупредила о новых правилах для бизнеса Фото: ресторанам за невыдачу чеков тоже грозят высокие штрафы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Штрафы для бизнеса в Украине существенно вырастут уже с 1 августа 2025 года. Речь о нарушении требований по кассовым аппаратам и выдаче чеков за покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Сообщается, что 1 августа завершится переходный период, во время которого действовал сниженный размер штрафов. То есть фактически штрафы поднимутся до значений, предусмотренных законодательными нормами.

После восстановления в 2023 году права на применение штрафов за нарушение требований по кассовым аппаратам (регистраторам расчетных операций - РРО или ПРРО) на переходный период снижали их размеры до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.

Таким образом, со следующего месяца эти смягчения утратят силу. А штрафы за отсутствие кассовых аппаратов и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

  • 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении
  • 150% - стоимости при каждом последующем нарушении

В связи с этим бизнес призывают соблюдать требование по использованию кассовых аппаратов в торговле, сфере общественного питания и услуг.

Для этого необходимо использовать только зарегистрированные РРО/ПРРО или расчетные книги. А также проводить расчеты на полную стоимость товаров и услуг, выдавать бумажные или электронные чеки.

Напомним, ранее в "Ощадбанке" рассказали, что бизнес вместо кассовых аппаратов может использовать смартфоны в качестве универсального решения для приема оплаты и выдачи электронных чеков. Для этого нужно установить программное обеспечение, которое превратит гаджет в терминал. Что поможет избежать штрафов.

С июня в Украине ужесточили финансовый мониторинг, и новые ограничения на переводы, штрафы и риски блокировки счетов могут коснуться ФОПов.

Ранее РБК-Украина также публиковало инструкцию о том, как мобилизованным ФОПам освободиться от уплаты налогов. Действующее законодательство позволяет при мобилизации приостановить выплату налога на доходы физических лиц, единого налога, военного сбора и ЕСВ.

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