Уже с августа - штрафы до 150%: налоговая предупредила о новых правилах для бизнеса

Штрафы для бизнеса в Украине существенно вырастут уже с 1 августа 2025 года. Речь о нарушении требований по кассовым аппаратам и выдаче чеков за покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Сообщается, что 1 августа завершится переходный период, во время которого действовал сниженный размер штрафов. То есть фактически штрафы поднимутся до значений, предусмотренных законодательными нормами.

После восстановления в 2023 году права на применение штрафов за нарушение требований по кассовым аппаратам (регистраторам расчетных операций - РРО или ПРРО) на переходный период снижали их размеры до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.

Таким образом, со следующего месяца эти смягчения утратят силу. А штрафы за отсутствие кассовых аппаратов и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении

150% - стоимости при каждом последующем нарушении

В связи с этим бизнес призывают соблюдать требование по использованию кассовых аппаратов в торговле, сфере общественного питания и услуг.

Для этого необходимо использовать только зарегистрированные РРО/ПРРО или расчетные книги. А также проводить расчеты на полную стоимость товаров и услуг, выдавать бумажные или электронные чеки.