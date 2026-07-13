Серп и молот на ВДНХ: почему до сих пор не демонтировали символы СССР и что с ними будет дальше

Главное: Статус памятников: 19 объектов ВДНХ имеют официальный статус памятников архитектуры национального значения, что юридически усложняет демонтаж враждебных элементов.

19 объектов ВДНХ имеют официальный статус памятников архитектуры национального значения, что юридически усложняет демонтаж враждебных элементов. Стратегия переосмысления: Вместо сноса администрация комплекса совместно с экспертами работает над проектом "(НЕ)выставка", цель которого - через просвещение осудить тоталитарные практики.

Вместо сноса администрация комплекса совместно с экспертами работает над проектом "(НЕ)выставка", цель которого - через просвещение осудить тоталитарные практики. Юридический аспект: Хотя "серп и молот" является запретной символикой, комплекс использует правовые механизмы сохранения архитектурного наследия для трансформации пространства, а не его разрушения.

Хотя "серп и молот" является запретной символикой, комплекс использует правовые механизмы сохранения архитектурного наследия для трансформации пространства, а не его разрушения. Новый контекст: Проект предполагает демаркацию украинской культуры от российского имперского наследия и разъяснение механизмов советской пропаганды.

Стратегия перемен: от пропаганды к просвещению

На территории ВДНХ все еще присутствуют советский герб - серп и молот, а также пятиконечные звезды.

В администрации комплекса объясняют, что 19 объектов ВДНХ имеют статус памятников архитектуры национального значения, закрепленный постановлением Кабинета Министров Украины, что юридически ограничивает возможность демонтажа.

Вместо радикального сноса руководство "Экспоцентра" избрало путь "цивилизованного переосмысления" и проработки наследия коммунистического режима.

"В последние годы потребность переосмысления проблемного наследия в Украине обостряется. Тема советского прошлого стала еще более травматичной после начала широкомасштабного вторжения России, а необходимость найти правильную стратегию работы с советским культурным наследием - является насущной", - отметил генеральный директор НК "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

Поэтому комплекс инициировал глубочайшее исследование собственной истории. В 2025 году была создана специальная рабочая группа, в которую вошли известные историки, архитекторы и культурологи, в частности Антон Дробович, Оксана Довгополова и архитектор Алексей Быков.

Результатом их работы стала публичная презентация исследовательского проекта "(НЕ)выставка", которая состоялась в апреле 2026 года.

Советская символика на ВДНХ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Что ждет павильоны ВДНХ

Сейчас рассматривается возможность создания полноценного просветительского проекта на базе архитектурного пространства ВДНХ. Его главная цель - не просто сохранить здания, а дать им новый контекст через:

Разграничение идентичностей: четкая демаркация и отделение украинской культуры от российского имперского наследия.

четкая демаркация и отделение украинской культуры от российского имперского наследия. Анализ механизмов пропаганды: Объяснение того, как советская архитектура и монументальное искусство использовались для воздействия на людей.

Объяснение того, как советская архитектура и монументальное искусство использовались для воздействия на людей. Осуждение тоталитаризма: Превращение территории в пространство, где через диалог и обучение осуждаются человеконенавистнические практики прошлого.

"Цель реализации данного проекта на территории комплекса, на базе имеющихся павильонов, является цивилизованное переосмысление и проработка наследия коммунистического тоталитарного режима", - подчеркивают в администрации "Экспоцентра".

Планируется, что в проект будет интегрирован международный опыт работы с имперским и тоталитарным наследием, а все шаги будут согласованы с рекомендациями государственных органов, которые заботятся о сохранении национальной памяти.

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Символы тотаритаризма

Важно понимать, что все советские элементы имеют одинаковый правовой статус.

Серп и молот - это безоговорочный символ коммунистического тоталитарного режима. Его использование или публичная демонстрация прямо подпадают под запрет по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов.

Советская символика на ВДНХ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Звезды – пятиконечная звезда сама по себе является многозначным символом. Она использовалась не только в качестве символа СССР, но и в геральдике многих государств, армий и даже в религиозной символике.

Поэтому звезда не всегда считается исключительно "коммунистическим" символом и не подлежит автоматическому запрету, если она не является частью композиции, прямо пропагандирующей коммунистический режим (например, серп и молот внутри звезды).