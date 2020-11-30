Через рік в українській армії може з'явитися аналог безпілотника "Байрактар"

Фото: Ігор Фоменко (РБК-Україна)

Українська армія через рік може прийняти на озброєння український безпілотний літальний апарат "Сокіл-300". Це аналог турецького безпілотника "Байрактар".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко.

Цей безпілотник вже був представлений конструкторським бюро "Луч".

"Це аналог того ж турецького "Байрактара". При наявності фінансування через рік він може бути прийнятий на озброєння", - сказав Фоменко.

За його словами, головною особливістю БПЛА "Сокіл-300" є те, що КБ "Луч", як розробник високоточних ракетних систем, може ідеально адаптувати його під свої розробки.

"Як по мені, це геніальна ідея, і дай бог, щоб вона була реалізована", - додав глава "Укроборонпрому".

Нагадаємо, на початку листопада у Києві представили новий розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Сокол-300". Безпілотник оснащений ракетами РК-2П і здатний вразити ціль на відстані до 10 км.

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