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Серія А оприлюднила календар на прийдешній сезон

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Рим, П'ятниця 24 червня 2022 17:58
Серія А оприлюднила календар на прийдешній сезон Фото: Лаутаро Мартінес б'є пенальті в дербі Мілана (inter.it)
Автор: Антон Федорців

Організатори чемпіонату Італії підготували повний розклад сезону 2022/23. Чинні чемпіони з "Мілана" розпочнуть захист титулу вдома проти "Удінезе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Новий сезон у Серії А розпочнеться 14 серпня. У стартовому турі українець Руслан Маліновський гостюватиме в Генуї, де його "Аталанта" протистоятиме "Сампдорії".

Перший статусний поєдинок запланований вже в другому турі. Та ж "Аталанта" вдома прийме чинного чемпіона "Мілан". На 5-й тур заплановане Міланське дербі. Натомість Римське дербі "Лаціо" та "Роми" та Дербі д'Італія між "Інтером" і туринським "Ювентусом" відбудуться у 13-му турі.

Після 15-го туру, базовою датою якого є 13 листопада, італійська першість піде на вимушену паузу через ЧС-2022. Відновиться чемпіонат після Мундіалю, на який збірна Італії навіть не потрапила, 4 січня.

Серія А оприлюднила календар на прийдешній сезон

Нагадаємо, що англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар на прийдешній сезон.

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