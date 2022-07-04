Власники "Манчестер Сіті" придбали знаменитий клуб Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

CFG викупили контрольний пакет акцій "розанеро". Відтепер футбольному холдингу належить частка в розмірі 80% акцій сицилійців. Президентом "Палермо" залишиться Даріо Міррі.

Прийдешній сезон "орли" розпочнуть у Серії B. Після фінансових проблем "Палермо" опинився в Серії D перед сезоном 2019/20, але за три роки піднявся вгору на два дивізіони.

"Розанеро" засновані в 1900 році та є одним із найпопулярніших італійських клубів. "Палермо" тричі виходив до фіналу Кубка Італії (1974, 1979, 2011), а в Серії А тричі фінішував на 5-й сходинці в "нульові" та грав у Кубку УЄФА/Лізі Європи.

City Football Group заснували в 2013 році. Їй належить низка клубів у різних куточках світу. Зокрема, по 100% акцій "Манчестер Сіті", "Мельбурн Сіті", "Монтевідео Сіті Торке" та французького "Труа", бельгійський "Ломмель" (99%), "Нью-Йорк Сіті" (80%), "Мумбай Сіті" (65%), "Жирона" (47%), "Сичуань Цзюню" (29,7%) та "Йокогама Марінос" (20%).

Зокрема, 100 % акцій Манчестер Сіті, Мельбурн Сіті, Монтевідео Сіті Торке та французький Труа (теж по 100 %), бельгійський Ломмель (99 %), Нью-Йорк Сіті (80 %), Мумбай Сіті (65 %), Жирона (44,3 %), Сичуань Цзюню (28 %) та Йокогама Марінос (20 %).

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