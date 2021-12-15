Серйозний інструмент. Зеленський хоче використати "Північний потік-2" для зустрічі з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про"Північний потік-2". Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - заявив Зеленський.

За його словами, "Північний потік-2" справедливий інструмент, який знаходитися в руках європейських лідерів.

"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує", - додав Зеленський.