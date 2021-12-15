Серйозний інструмент. Зеленський хоче використати "Північний потік-2" для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче використати російський газопровід "Північний потік-2". Зокрема, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про"Північний потік-2". Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - заявив Зеленський.
За його словами, "Північний потік-2" справедливий інструмент, який знаходитися в руках європейських лідерів.
"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у Зеленського виступили за будь-які формати переговорів з Росією.
Крім того, в жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".
Однак у Росії кажуть, що в Україні нібито звучать різні заяви щодо можливої зустрічі президентів дух країн. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що не може реагувати на всі публічні заяви Києва про двосторонні контакти.