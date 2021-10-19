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Лавров про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: у Києві звучать різні заяви

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Москва, Вівторок 19 жовтня 2021 14:23
Лавров про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: у Києві звучать різні заяви Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що в Україні звучать різні заяви з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

"Що стосується висловлювань президента Зеленського - багато було висловлювань щодо цих зустрічей. І говорив керівник його офісу та радник якийсь, я вже не пам'ятаю його прізвище, і сам президент Зеленський", - сказав Лавров.

За його словами, якщо реагувати на всі публічні заяви з Києва з приводу можливих контактів на тому чи іншому рівні і з приводу взагалі всього, що відбувається на Донбасі і навколо України, то "не вистачить навіть вигадки, щоб все це охопити"

"Вони фантазують повсюдно і щодня", - додав Лавров.

Позиція України

Напередодні український лідер Володимир Зеленський в черговий раз заявив про можливість зустрічі з російським колегою зазначивши, що Київ зацікавлений в цьому.

За його словами, він також готовий до зустрічі з Путіним у форматі "нормандської четвірки", який має на увазі присутність представників від Німеччини і Франції. За його словами, Україна згодна на це.

Позиція Росії

У президента Росії Володимира Путіна на сьогодні не бачать перспективи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Оскільки, з точки зору Москви, "модальності не змінюються", як заявив раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він підтвердив контакти щодо можливої ​​зустрічі Путіна з Зеленським є, але загального розуміння, як і порядку денного можливої ​​зустрічі, поки немає.

Думка експертів

Експерт оцінив результати можливих переговорів Путіна і Зеленського. Немає сигналів, що Путін готовий міняти свої підходи до України, заявив в коментарі РБК-Україна колишній глава МЗС Костянтин Грищенко, йдеться в матеріалі "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".

За його словами, від Путіна залежить, як він оцінює ризики чи переваги будь-яких кроків.

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