Серена Вільямс услід за сестрою зачохлила ракетку в Цинциннаті

Титулована американка Серена Вільямс не змогла подолати перший раунд престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в штаті Огайо, поступившись Еммі Радукану в двох сетах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
WTA, Цинциннаті, 1/32 фіналу
Серена Вільямс – Радукану – 0:2 (4:6, 0:6)
Британська тенісистка зі старту окреслила претензії на підсумковий успіх. Вона швидко з комфортом повела, вигравши "під нуль" першу подачу Вільямс-молодшої.
Американка намагалася нав'язати боротьбу й навіть зуміла скоротити до мінімум розрив під завісу першої партії (4:5). Але оформити брейк у десятому геймі не змогла, тож Радукану повела за сетами.
А вже в другій партії гра Серени Вільямс геть розладналася. 40-річна тенісистка припустилася чотирьох подвійних помилок, багато помилялася і не змогла компенсувати огріхи навіть сімома ейсами.
Як наслідок, американка зазнала розгромної поразки (0:6) і приєдналася до старшої сестри Вінус, яка вилетіла з турніру напередодні. Радукану ж у наступному колі зустрінеться з білорускою Азаренка.
Єдиною українкою у сітці турніру в Цинциннаті залишилася Марта Костюк. У вівторок вона в напружених трьох сетах переграла італійку Джорджі (6:4, 5:7, 6:4) та вийшла на господарку змагань Пегусу.
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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