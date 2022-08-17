RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Серена Вільямс услід за сестрою зачохлила ракетку в Цинциннаті

Фото: Серена Вільямс у доброму гуморі покинула турнір в Огайо (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорців

Титулована американка Серена Вільямс не змогла подолати перший раунд престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в штаті Огайо, поступившись Еммі Радукану в двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA, Цинциннаті, 1/32 фіналу

Серена Вільямс – Радукану – 0:2 (4:6, 0:6)

Британська тенісистка зі старту окреслила претензії на підсумковий успіх. Вона швидко з комфортом повела, вигравши "під нуль" першу подачу Вільямс-молодшої.

Американка намагалася нав'язати боротьбу й навіть зуміла скоротити до мінімум розрив під завісу першої партії (4:5). Але оформити брейк у десятому геймі не змогла, тож Радукану повела за сетами.

А вже в другій партії гра Серени Вільямс геть розладналася. 40-річна тенісистка припустилася чотирьох подвійних помилок, багато помилялася і не змогла компенсувати огріхи навіть сімома ейсами.

Як наслідок, американка зазнала розгромної поразки (0:6) і приєдналася до старшої сестри Вінус, яка вилетіла з турніру напередодні. Радукану ж у наступному колі зустрінеться з білорускою Азаренка.

Єдиною українкою у сітці турніру в Цинциннаті залишилася Марта Костюк. У вівторок вона в напружених трьох сетах переграла італійку Джорджі (6:4, 5:7, 6:4) та вийшла на господарку змагань Пегусу.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисСерена Уильямс