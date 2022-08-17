Серена Вільямс услід за сестрою зачохлила ракетку в Цинциннаті

WTA, Цинциннаті, 1/32 фіналу

Серена Вільямс – Радукану – 0:2 (4:6, 0:6)

Британська тенісистка зі старту окреслила претензії на підсумковий успіх. Вона швидко з комфортом повела, вигравши "під нуль" першу подачу Вільямс-молодшої.

Американка намагалася нав'язати боротьбу й навіть зуміла скоротити до мінімум розрив під завісу першої партії (4:5). Але оформити брейк у десятому геймі не змогла, тож Радукану повела за сетами.

А вже в другій партії гра Серени Вільямс геть розладналася. 40-річна тенісистка припустилася чотирьох подвійних помилок, багато помилялася і не змогла компенсувати огріхи навіть сімома ейсами.

Як наслідок, американка зазнала розгромної поразки (0:6) і приєдналася до старшої сестри Вінус, яка вилетіла з турніру напередодні. Радукану ж у наступному колі зустрінеться з білорускою Азаренка.

Єдиною українкою у сітці турніру в Цинциннаті залишилася Марта Костюк. У вівторок вона в напружених трьох сетах переграла італійку Джорджі (6:4, 5:7, 6:4) та вийшла на господарку змагань Пегусу.