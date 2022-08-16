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Костюк пробилася в другий раунд турніру в Цинциннаті, Калініна та Вільямс-старша вилетіли

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Цинциннаті, Вівторок 16 серпня 2022 23:01
Костюк пробилася в другий раунд турніру в Цинциннаті, Калініна та Вільямс-старша вилетіли Фото: Ангеліна Калініна зачохлила ракетку в Цинциннаті (wsopen.com)
Автор: Антон Федорців

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк по-різному провели перший раунд основної сітки престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в американському штаті Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Цинциннаті, 1/32 фіналу

Калініна – Мертенс – 0:2 (1:6, 1:6)

Плішкова – Вінус Вільямс – 2:0 (7:5, 6:1)

Костюк – Джорджі – 2:1 (6:4, 5:7, 6:4)

Калініна не змогла нав'язати боротьбу бельгійці Мертенс, поступившись усього за 55 хвилин. У першому сеті українка дозволила суперниці виконати 4 ейси та програла два гейми на власній подачі "під нуль".

Другий сет ситуацію не змінив. Калініна зробила 4 подвійні помилки, надала Мертенс можливість зробити два брейки та повести 4:0. Відігратися після такого старту уродженка Нової Каховки вже не змогла та розгромно програла і в другій партії.

Тим часом Вінус Вільямс поступилася 14-й сіяній Плішковій. Хоча в якийсь момент легенда була близька до того, щоб зробити заявку на вихід у наступний раунд. Американка після обміну взятими на власній подачі геймами оформила брейк після тривалого розіграшу та згодом повела 4:2.

Але розвинути локальний успіх Вільямс-старша не змогла. До кінця першої партії вона взяла лише один гейм і поступилася Плішковій на власній подачі (5:7). На другий сет запалу 42-річної американки вже не вистачило. Вона здалася за якихось 36 хвилин, віддавши на шляху до поразки два брейки.

Нарешті Костюк у двобої з італійкою Джорджі разом влаштували парад помилок. У стартовому сеті українка взяла 4 (!) гейми на подачі суперниці та лише два – на своїй. Та від суми доданків сума не змінюється – 6:4 на користь Костюк у партії.

У другому сеті тенденція збереглася. Та цього разу в ролі невдахи опинилася юна українка. За рахунку 5:4 на власну користь вона легко віддала свою подачу, а потім програла ще два гейми поспіль і партію загалом.

Третій сет для Костюк розпочався геть зле. Українська тенісистка "горіла" 0:3, але вчасно зібралася та оформила камбек. 20-річна киянка взяла п'ять геймів поспіль і знову опинилася на коні. Далі ж взяти гейм "під нуль" на власній подачі виявилося справою техніки.

У наступному раунді Костюк зустрінеться із господаркою змагань. Суперницею українки стане 7-ма сіяна Джессіка Пегула. Матч відбудеться 17 серпня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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Теннис Марта Костюк
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