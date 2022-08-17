Серена Уильямс вслед за сестрой зачехлила ракетку в Цинциннати

WTA, Цинциннати, 1/32 финала

Серена Уильямс – Радукану – 0:2 (4:6, 0:6)

Британская теннисистка со старта очертила претензии на итоговый успех. Она быстро с комфортом повела, выиграв "под ноль" первую подачу Уильямс-младшей.

Американка пыталась навязать борьбу и даже сумела сократить до минимума разрыв под занавес первой партии (4:5). Но оформить брейк в десятом гейме не смогла, поэтому Радукану повела за сетами.

А уже во второй партии игра Серены Уильямс окончательно разладилась. 40-летняя теннисистка допустила четыре двойные ошибки, много ошибалась и не смогла компенсировать огрехи даже семью эйсами.

Как следствие, американка потерпела разгромное поражение (0:6) и присоединилась к старшей сестре Винус, вылетевшей из турнира накануне. Радукану же в следующем круге встретится с белорусской Азаренко.

Единственной украинкой в ​​сетке турнира в Цинциннати осталась Марта Костюк. Во вторник она в напряженных трех сетах обыграла итальянку Джорджи (6:4, 5:7, 6:4) и вышла на хозяйку соревнований Пегусу.