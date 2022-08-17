UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Серена Уильямс вслед за сестрой зачехлила ракетку в Цинциннати

Фото: Серена Уильямс в хорошем настроении покинула турнир в Огайо (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорцив

Титулованная американка Серена Уильямс не смогла преодолеть первый раунд престижного турнира Женской теннисной ассоциации в штате Огайо, уступив Эмме Радукану в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Цинциннати, 1/32 финала

Серена Уильямс – Радукану – 0:2 (4:6, 0:6)

Британская теннисистка со старта очертила претензии на итоговый успех. Она быстро с комфортом повела, выиграв "под ноль" первую подачу Уильямс-младшей.

Американка пыталась навязать борьбу и даже сумела сократить до минимума разрыв под занавес первой партии (4:5). Но оформить брейк в десятом гейме не смогла, поэтому Радукану повела за сетами.

А уже во второй партии игра Серены Уильямс окончательно разладилась. 40-летняя теннисистка допустила четыре двойные ошибки, много ошибалась и не смогла компенсировать огрехи даже семью эйсами.

Как следствие, американка потерпела разгромное поражение (0:6) и присоединилась к старшей сестре Винус, вылетевшей из турнира накануне. Радукану же в следующем круге встретится с белорусской Азаренко.

Единственной украинкой в ​​сетке турнира в Цинциннати осталась Марта Костюк. Во вторник она в напряженных трех сетах обыграла итальянку Джорджи (6:4, 5:7, 6:4) и вышла на хозяйку соревнований Пегусу.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисСерена Уильямс