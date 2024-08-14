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Обидчики "Шахтера" забрали обе награды тура УПЛ

Киев, Среда 14 августа 2024 13:26
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Обидчики "Шахтера" забрали обе награды тура УПЛ Фото: Имад Ашур получил первую премию на уровне Премьер-лиги (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 2-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям житомирского "Полесья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Голкипер "полесских волков" Евгений Волынец – футболист тура чемпионата Украины. Вратарь обеспечил житомирянам сенсационную победу над донецким "Шахтером".

Волынец вышел в старте "Полесья" и отыграл все 90 минут. В течение поединка опытный кипер оформил 4 сэйва. Гол партнера по команде Сергея Чоботенко гарантировал "полесским волкам" минимальную победу.

Зато наставник "Полесья" Имад Ашур – лучший тренер 2-го тура. Житомиряне после неудачи в квалификации Лиги конференций сумели вовремя перестроиться на УПЛ. "Полесские волки" постепенно становятся самым неудобным соперником для "горняков". В предыдущем сезоне житомиряне позволили "Шахтеру" набрать всего 1 очко в двух матчах.

Лучших игрока и тренера тура назвали журналисты ряда изданий. Еще 10 футболистов попали в символическую сборную тура. В частности, и еще два исполнителя "Полесья" – защитник Богдан Михайличенко и упомянутый ранее Чоботенко.

Обидчики &quot;Шахтера&quot; забрали обе награды тура УПЛ

К слову, накануне "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

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