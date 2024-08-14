Обидчики "Шахтера" забрали обе награды тура УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Голкипер "полесских волков" Евгений Волынец – футболист тура чемпионата Украины. Вратарь обеспечил житомирянам сенсационную победу над донецким "Шахтером".

Волынец вышел в старте "Полесья" и отыграл все 90 минут. В течение поединка опытный кипер оформил 4 сэйва. Гол партнера по команде Сергея Чоботенко гарантировал "полесским волкам" минимальную победу.

Зато наставник "Полесья" Имад Ашур – лучший тренер 2-го тура. Житомиряне после неудачи в квалификации Лиги конференций сумели вовремя перестроиться на УПЛ. "Полесские волки" постепенно становятся самым неудобным соперником для "горняков". В предыдущем сезоне житомиряне позволили "Шахтеру" набрать всего 1 очко в двух матчах.

Лучших игрока и тренера тура назвали журналисты ряда изданий. Еще 10 футболистов попали в символическую сборную тура. В частности, и еще два исполнителя "Полесья" – защитник Богдан Михайличенко и упомянутый ранее Чоботенко.