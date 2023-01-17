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Лидер "Динамо" стал игроком середняка чемпионата Испании

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Жирона, Вторник 17 января 2023 14:06
Лидер "Динамо" стал игроком середняка чемпионата Испании Фото: Виктор Цыганков в цветах сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков сменил киевское "Динамо" на испанскую "Жирону". Переход был оформлен в рамках зимнего трансферного окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинец продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. Отечественный гранд согласился немедленно отпустить своего воспитанника.

Цыганков заключил с "бело-красными" контракт на 4,5 года. Примерная стоимость трансфера составила 5 млн евро. "Динамо" вынуждено было отпустить вингера за незначительную сумму, поскольку летом могло потерять экс-лидера команды бесплатно – в статусе свободного агента. Также "бело-синие" могут получить 50% от последующей продажи украинца.

"Жирона" входит в City Football Group. Это международный спортивный холдинг, объединивший дюжину клубов в разных уголках планеты. На вершине пирамиды City Football Group – английский "Манчестер Сити". Кроме того, агент Цыганкова – Пере Гвардиола – родной брат наставника "горожан" и председатель совета директоров "Жироны".

Виктор Цыганков дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2016/17 и сразу закрепился в обойме первой команды "Динамо". С тех пор он провел 236 матчей в бело-синей футболке, в которых забил 94 мяча и отдал 64 передачи. В составе киевлян украинец завоевал чемпионский титул 2020/21, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

К слову, ранее "Шахтер" продал Мудрика в лондонский "Челси" после срыва переговоров с "Арсеналом".

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