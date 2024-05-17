RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Середняк УПЛ пополнил список забронированных от мобилизации

Фото: "Моряки" будут иметь "бронь" от мобилизации (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта Украины признало одесский "Черноморец" критически важным для функционирования национальной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Именитый клуб определен соответствующим критериям и является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Теперь "моряки" могут забронировать футболистов и персонал.

"Черноморец", опираясь на законодательство, получил право уберечь 50% военнообязанных работников от мобилизации. Более того, в случае необходимости доля забронированных может превысить половину. Минмолодежьспорта также направило копии приказа в Минэкономики и Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Моряки" стали очередным клубом со статусом критически важного. Ранее им признали донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс", "Днепр-1", луганскую "Зарю", киевскую "Оболонь" и львовские "Карпаты". Забронировать работников получили возможность украинская Премьер-лига и Украинская ассоциация футбола.

Ранее в отечественном футболе разразился скандал из-за исчезновения защитника перволигового "Хуста" Сираша. На местном вокзале к нему подошли работники ТЦК и увезли в бывший военкомат. Потом связь с футболистом вообще исчезла.

К слову, ранее "Шахтер" стал чемпионом Украины после победы над "Динамо".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛМинистерство молодежи и спортаЧерноморецМобилизация в Украине