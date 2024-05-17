Середняк УПЛ пополнил список забронированных от мобилизации

Именитый клуб определен соответствующим критериям и является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Теперь "моряки" могут забронировать футболистов и персонал.

"Черноморец", опираясь на законодательство, получил право уберечь 50% военнообязанных работников от мобилизации. Более того, в случае необходимости доля забронированных может превысить половину. Минмолодежьспорта также направило копии приказа в Минэкономики и Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Моряки" стали очередным клубом со статусом критически важного. Ранее им признали донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс", "Днепр-1", луганскую "Зарю", киевскую "Оболонь" и львовские "Карпаты". Забронировать работников получили возможность украинская Премьер-лига и Украинская ассоциация футбола.

Ранее в отечественном футболе разразился скандал из-за исчезновения защитника перволигового "Хуста" Сираша. На местном вокзале к нему подошли работники ТЦК и увезли в бывший военкомат. Потом связь с футболистом вообще исчезла.