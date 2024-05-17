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Середняк УПЛ поповнив список заброньованих від мобілізації

Фото: "Моряки" матимуть "бронь" від мобілізації (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Міністерство молоді та спорту України визнало одеський "Чорноморець" критично важливим для функціонування національної економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.

Іменитий клуб визначений таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Тепер "моряки" можуть забронювати футболістів і персонал.

"Чорноморець", спираючись на законодавство, отримав право вберегти 50% військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Більше того, в разі потреби частка заброньованих може й перевищити половину. Мінмолодьспорту також надіслало копії наказу в Мінекономіки та Генштаб Збройних сил України.

"Моряки" стали черговим клубом зі статусом критично важливого. Раніше ним визнали донецький "Шахтар", київське "Динамо", криворізький "Кривбас", "Дніпро-1", луганську "Зорю", київську "Оболонь" і львівські "Карпати". Забронювати працівників отримали змогу також українська Прем'єр-ліга та Українська асоціація футболу.

Раніше вітчизняний футбол сколихнув скандал через зникнення оборонця першолігового "Хуста" Сираша. На місцевому вокзалі до нього підійшли працівники ТЦК і відвезли в колишній військкомат. Потім зв'язок із футболістом узагалі зник.

До слова, раніше "Шахтар" став чемпіоном України після перемоги над "Динамо".

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