"Черноморец" одержал первую победу в сезоне УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Черноморец" – "Колос" – 1:0

Гол: Хобленко, 35

В дебюте встречи "хлеборобы" выглядели более убедительно. Уже на 3-й минуте гости могли открыть счет. Это Велетень из пределов штрафной слева пробил над воротами после передачи Паулаускаса. Но дальше "моряки" сумели отодвинуть эпицентр событий подальше.

К середине первой половины обе команды сосредоточились на борьбе в центре поля. Зато до настоящей остроты у владений Рудько и Гороха дело доходило нечасто. Тем неожиданнее стал гол "Черноморца" – Хобленко получил передачу Попова, пошел направо и пробил голкипера.

"Колос" пытался отыграться сразу, но Гагнидзе с перспективной позиции не переиграл Рудько. Зато на старте второго тайма Попов во время атаки "моряков" продавил Бондаренко, но нанести акцентированный удар не сумел. Однако должного развития этот эпизод не имел.

"Черноморец" перешел в глубокую оборону. "Хлеборобам" же никак не удавалось отыскать пробелы в редутах одесситов. В конце концов подопечные Александра Бабича удержали победный счет и набрали первые очки в сезоне 2024/25. Ковалевцы остались с двумя пунктами в активе.

В следующем туре "моряки" приедут в Киев на матч с "Левым Берегом" (26 августа). В тот же день "Колос" на домашней арене встретится с ровненским "Вереском". Обе команды находятся на позициях ниже в турнирной таблице УПЛ.