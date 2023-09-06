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Середняк УПЛ получил призы шестого тура чемпионата Украины

Кривой Рог, Среда 06 сентября 2023 15:58
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Середняк УПЛ получил призы шестого тура чемпионата Украины Фото: Юрий Вернидуб (слева) опередил других коучей (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 6-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру. Криворожский "Кривбасс" забрал оба приза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник криворожцев Максим Задерака – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек оформил дубль в Киевской области, где "Кривбасс" разгромил ковалевский "Колос" (3:0).

Украинец в дебюте встречи использовал ошибку обороны "хлеборобов" и реализовал выход один на один с Фесюном. Под занавес поединка он оформил гол с острого угла. Третий мяч команды провел фланговый защитник Понедельник.

В свою очередь наставник криворожцев Юрий Вернидуб – лучший тренер 6-го тура. "Кривбасс" под его руководством одержал третью победу в сезоне и продолжил серию без поражений до пяти матчей. Подопечные украинца набрали 11 очков и поднялись на третье место УПЛ.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Задерака опередил Грицука, Пенькова и Вьюнника. Вернидуб же оказался лучше Лавриненко, Калитвинцева и ван Леувена.

Середняк УПЛ получил призы шестого тура чемпионата Украины

К слову, ранее "Шахтер" разгромом "Миная" сохранил лидерство в Премьер-лиге.

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УПЛ Чемпионат Украины Юрий Вернидуб
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