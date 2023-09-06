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Середняк УПЛ отримав призи шостого туру чемпіонату України

Кривий Ріг, Середа 06 вересня 2023 15:58
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Середняк УПЛ отримав призи шостого туру чемпіонату України Фото: Юрій Вернидуб (ліворуч) випередив інших коучів (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 6-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру. Криворізький "Кривбас" забрав обидва призи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник криворіжців Максим Задерака – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек оформив дубль на Київщині, де "Кривбас" розгромив ковалівський "Колос" (3:0).

Українець у дебюті зустрічі використав помилку оборони "хліборобів" і реалізував вихід віч-на-віч із Фесюном. Натомість під завісу поєдинку він оформив гол із гострого кута. Третій м'яч команди провів фланговий оборонець Понєдєльнік.

Натомість керманич криворіжців Юрій Вернидуб – найкращий тренер 6-го туру. "Кривбас" під його керівництвом здобув третю перемогу в сезоні та продовжив серію без поразок до п'яти матчів. Підопічні українця набрали 11 очок і піднялися на третє місце УПЛ.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Задерака випередив Грицука, Пенькова та В'юнника. Натомість Вернидуб виявився кращим за Лавриненка, Калітвінцева та ван Леувена.

Середняк УПЛ отримав призи шостого туру чемпіонату України

До слова, раніше "Шахтар" розгромом "Миная" зберіг лідерство в Прем'єр-лізі.

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