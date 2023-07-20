ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший клуб Реброва уволил россиянина после фиаско с чемпионом Фарер в Лиге чемпионов

Новина українською →
Будапешт, Четверг 20 июля 2023 10:10
Бывший клуб Реброва уволил россиянина после фиаско с чемпионом Фарер в Лиге чемпионов Фото: Станислав Черчесов упаковал чемоданы в Россию (facebook.com/fradi.hu)
Автор: Антон Федорцив

Венгерский "Ференцварош" после разгромного поражения от фарерского "Клаксвика" в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов немедленно уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

59-летний экс-наставник сборной России стал безработным. Он трудился в Будапеште два года, успел завоевать 2 чемпионских титула с командой, которую раньше тренировал украинец Сергей Ребров, и имел еще год по контракту с "Фради".

Первый тревожный звонок для будапештцев раздался неделю назад, когда "Ференцварош" не смог разобраться с чемпионом Фарерских островов на выезде (0:0). Впрочем, настоящий холодный душ ждал фанатов венгерского гранда дома.

"Фради" пропустили трижды еще до перерыва. Сначала дубль оформил опытный полузащитник Фредериксберг (один мяч – с пенальти), а в добавленное арбитром время Касси довел счет до разгромного. Оформить камбэк подопечные Черчесова не смогли.

Во второй половине "Ференцварошу" не помогли ни серия замен, ни грубая игра. Будапештцы собрали три "горчичника" и с позором прекратили выступления в Лиге чемпионов. В свою очередь "Клаксвик" в следующем раунде будет противостоять шведскому "Хекену". Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

К слову, накануне УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Чемпионов
NEWS
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию