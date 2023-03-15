Холанд переписал историю Лиги чемпионов и "Манчестер Сити": экс-форвард "Шахтера" рядом

Пятью забитыми мячами накануне нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не только огорчил немецкий РБ "Лейпциг" и вывел английский гранд в четвертьфинал Лиги чемпионов 2022/23, но и установил новые ориентиры в ряде индивидуальных достижений.

Настоящий монстр штрафной площадки превратил ответный матч 1/8 главного еврокубка в сольное выступление. Норвежец трижды забил до перерыва и дважды отличился во второй половине. Как знать, что было бы дальше, если бы Пеп Гвардиола не заменил Холанда всего на 63-й минуте...

Итак, бомбардир "горожан" пересек границу 30 мячей в Лиге чемпионов быстрее всего в истории. Для покорения этой вершины скандинав потратил всего 25 матчей. Кроме того, он еще и самый молодой исполнитель с 30+ голами в турнире. В день поединка с "Лейпцигом" Холанду было всего 22 года 236 дней.

В сезоне 2022/23 норвежский форвард оформил 5 хет-триков в футболке "Манчестер Сити" во всех турнирах. Это минимум на три больше, чем у любого другого в топ-5 европейских лиг. А еще Холанд стал первым после Харри Кейна образца 2016/17 представителем АПЛ с пятью хет-триками в течение кампании.

Молодой норвежец стал третьим голеадором в истории Лиги чемпионов, забившим 5 мячей в одном матче. До Холанда это достижение покорилось Лионелю Месси в составе "Барселоны" (2011/12) и нападающему донецкого "Шахтера" Луису Адриано (2014/15). Пострадали от них "Байер" и БАТЭ соответственно.

В то же время скандинавский бомбардир стал рекордсменом "Ман Сити" по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. В активе Холанда в данный момент 10 мячей. До сих пор это достижение принадлежало Рияду Марезу. Алжирец в предыдущем сезоне оформил 7 голов.

А еще за два месяца до конца сезона 22-летний норвежец умудрился побить рекорд по голам в составе "горожан" в течение одной кампании. Холанд во всех турнирах в сезоне 2022/23 оформил 39 мячей. Это достижение, очевидно, будет еще обновляться. "Сити" ждут еще минимум 2 поединка ЛЧ и один в Кубке Англии, а также 11 матчей АПЛ.

В общем по количеству забитых мячей и результативных передач (43) Эрлинг Холанд ушел в отрыв от всех конкурентов в топ-5 лиг Европы. Месси и Мбаппе, выступающие в значительно более слабой Лиге 1 и уже вылетевшие из Лиги чемпионов, набрали 34 и 32 пункта соответственно. Кажется, букмекерам пора пересмотреть коэффициенты на обладателя "Золотого мяча-2023"...