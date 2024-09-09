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Средняя зарплата достигла 21 тысячи гривен, но отдельных сферах платят в 2-2,5 раза больше

Украина, Понедельник 09 сентября 2024 11:03
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Средняя зарплата достигла 21 тысячи гривен, но отдельных сферах платят в 2-2,5 раза больше Фото: Зарплата в Украине превысила 500 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен. Финансистами и айтишникам платят в 2-2,5 раза больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 37,1% до 50 188 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 39 890 гривен. Рост на 21,6%.

Далее следует "Профессиональная, научная та техническая деятельность" - 28 300 гривен. Рост на 23,7%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 24,4% до 27 285 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании - 15 076 гривен. За год зарплаты выросли на 15,7%.

Средняя зарплата достигла 21 тысячи гривен, но отдельных сферах платят в 2-2,5 раза больше

Прогноз зарплат

Как сообщало РБК-Украина, Зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Зарплата в долларах во втором квартале 2024 года достигла 526 долларов и превысила довоенный уровень.

Напомним, Министерство экономики прогнозирует, что среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2024 году составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,1%, реальной – на 9,7%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,7%, реальная – на 2,9%.

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Государственная служба статистики Зарплата в Украине
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