Среди жертв врачи и полицейские. В Одессе продолжает расти количество пострадавших

"Ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - рассказал Кипер.

Также, по данным главы ОВА, в больницах находятся 30 взрослых, из них трое - в крайне тяжелом состоянии.

"Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была предоставлена ​​на месте", - отметил он.

По данным правоохранителей, среди 39 раненых 4 детей и 14 правоохранителей.

Десять погибших, среди них врачи, полицейские и гражданские

Что касается погибших, то в результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 10 человек - среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди.

"В настоящее время известно о 10 погибших - 7 полицейских (следователи и работник конвойной службы полиции), медик и 2 местных жителя", - отметили в Нацполиции.