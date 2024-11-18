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Среди жертв врачи и полицейские. В Одессе продолжает расти количество пострадавших

Фото: в Одессе продолжает расти количество жертв и раненых из-за атаки РФ 18 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе продолжает расти количество раненых и жертв из-за атаки РФ днем ​​18 ноября. Сейчас ранены 39 человек, еще 10 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Нацполицию Украины.

"Ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - рассказал Кипер.

Также, по данным главы ОВА, в больницах находятся 30 взрослых, из них трое - в крайне тяжелом состоянии.

"Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была предоставлена ​​на месте", - отметил он.

По данным правоохранителей, среди 39 раненых 4 детей и 14 правоохранителей.

Десять погибших, среди них врачи, полицейские и гражданские

Что касается погибших, то в результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 10 человек - среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди.

"В настоящее время известно о 10 погибших - 7 полицейских (следователи и работник конвойной службы полиции), медик и 2 местных жителя", - отметили в Нацполиции.

Обстрел Одессы

Днем 18 ноября российские войска обстреляли центр Одессы. Они целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре, в частности, по жилым домам.

Почи сразу стало известно, что из-за ракетного удара есть погибшие и раненные. Позже сообщалось о 8 погибших и 18 раненых. До этого сообщалось о взрыве в Одессе, а в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики в направлении города.

На обстрел Одессы уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, удары оккупантов по Одессе показательны тем, что в очередной раз подтверждают то, что РФ заинтересована только в продолжении войны.

Отметим, захватчики бьют по городу второй день подряд, учитывая атаку на Одессу во время массированного обстрела по энергетике Украины 17 ноября.

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