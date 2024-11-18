ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский об обстреле Одессы баллистикой: показательные удары после звонков и встреч с Путиным

Понедельник 18 ноября 2024 13:52
UA EN RU
Зеленский об обстреле Одессы баллистикой: показательные удары после звонков и встреч с Путиным Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористические обстрелы Одессы являются показательными ударами. Российская Федерация (РФ) заинтересована только в продолжении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, в Одессе в результате обстрела баллистикой зафиксирован прилет по парковке. Известно о повреждениях:

  • многоквартирных домов;
  • университета;
  • административного здания.

Также в результате обстрела известно о восьми погибших людях, а также почти два десятка раненых.

На месте событий работают все экстренные службы.

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - добавил президент.

Обстрел Одессы

Российские террористы второй день подряд обстреливают Одессу. Только вчера, 17 ноября, враг нанес массированную атаку по энергетике Украины. Вследствие обстрелов в Одессе сложилась сложнейшая ситуация с электроснабжением. Также в области погибли два энергетика во время ракетной атаки.

Также сегодня, 18 ноября, террористы ударили по жилым домам в Одессе. По состоянию на сейчас известно о 18 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Одесса Война в Украине
NEWS
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу