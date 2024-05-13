В России говорят о работе ПВО и взрывах в районе Белгорода

В Белгородской области (РФ) в ночь на 13 мая работали силы и средства противовоздушной обороны. Местные жители говорят о звуках взрывов над областным центром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.

Представители власти в этом российском регионе ночью заявляли о "ракетной опасности" как в самом Белгороде, так и в районе.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - рассказал чиновник.

Также официальные службы заявляют об опасности воздушных ударов для населенного пункта Шебекино и округа. Кроме того, объявлена опасность "атаки БПЛА".

Между тем в местных пабликах рассказывают, что над областным центром слышались взрывы.

"Громко над Белгородом", - пишет Telegram-канал "Блэтгород".

По предварительным данным, это связано с работой ПВО в регионе.

Взрывы в Белгороде и обрушение дома

Ранее днем 12 мая в Белгороде сообщали о работе системы противовоздушной обороны, при этом появились кадры в сети, как над городом поднимался дым.

Отметим, что перед этим в Белгороде в воскресенье раздался мощный взрыв, и стало известно, что в результате обрушилась часть многоэтажки. По последним данным от Министерства чрезвычайных дел РФ по состоянию на поздний вечер 12 мая, общее число погибших в результате происшествия составило 13 человек - их тела были деблокированы из-под завалов. В ведомстве говорили, что среди жертв есть двое детей.

Стоит отметить, что российские власти традиционно возлагают ответственность из-за обрушения дома на ВСУ, и заявляют, что якобы он был разрушен в результате "удара Украины". При этом OSINT-аналитики сообщают о том, что многоэтажку могли подорвать изнутри - в частности, об этом свидетельствуют видео инцидента, на которых нет "прилета".

Добавим, в Украине считают, что в российском Белгороде мог произойти взрыв, но также не исключается провокация.