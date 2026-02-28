Удары по Ирану: в прицеле атаки Израиля был верховный лидер, - СМИ

Среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида и Reuters.
Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
"Израильские официальные лица утверждают, что среди целей нападений были Верховный лидер Ирана Хаменеи, президент Пезешкиан и другие высокопоставленные политического и военного руководства Ирана. Результаты нападений до сих пор непонятны", - написал журналист Axios.
В то же время сообщается, что цель операции США - иранская ракетная программа.
Также, как сообщил журналис со ссылкой на американского военного чиновника, удары наносятся по пусковым установкам на территории Ирана.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил Reuters, что Хаменеи не находился в Тегеране и был перевезен в безопасное место.
Иранский источник, приближенный к властям, заявил, что в результате ударов погибли несколько высокопоставленных командиров Революционной гвардии и политических деятелей.
Иранские СМИ также сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в безопасности.
Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.
Известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Основной целью операции названа защита американского народа и союзников.
В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей.