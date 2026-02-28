Удары по Ирану: в прицеле атаки Израиля был верховный лидер, - СМИ

"Израильские официальные лица утверждают, что среди целей нападений были Верховный лидер Ирана Хаменеи, президент Пезешкиан и другие высокопоставленные политического и военного руководства Ирана. Результаты нападений до сих пор непонятны", - написал журналист Axios.

В то же время сообщается, что цель операции США - иранская ракетная программа.

Также, как сообщил журналис со ссылкой на американского военного чиновника, удары наносятся по пусковым установкам на территории Ирана.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил Reuters, что Хаменеи не находился в Тегеране и был перевезен в безопасное место.

Иранский источник, приближенный к властям, заявил, что в результате ударов погибли несколько высокопоставленных командиров Революционной гвардии и политических деятелей.

Иранские СМИ также сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в безопасности.