Среди тем – БПЛА и космос. Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве

Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем – разработка БПЛА и космические технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.
Меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.
Среди ключевых направлений сотрудничества:
Сообщается, что меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение. Документ был подписан в присутствии президентов Украины и Турции.
Визит Зеленского в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 7 июля, прибыл с визитом в Турцию. В ходе поездки он провел переговоры с турецким лидером.
После совместных переговоров Эрдоган заявил, что Турция ведет работу по продлению "зерновой сделки" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок ее действия на два года. По мнению Зеленского, зерновое соглашение не должно зависеть от чьего-либо настроения. Весь мир заинтересован в том, чтобы действовал зерновой коридор.
Президент Турции также отметил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО, и добавил, что от наступления справедливого мира в Украине точно никто не проиграет.
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