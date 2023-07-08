Серед тем – БПЛА та космос. Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю

Меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, а також міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

Серед ключових напрямів співробітництва:

розвиток потужностей та можливостей виробництва автономних транспортних засобів, у тому числі безпілотних літальних апаратів;

нарощування виробництва різних типів БПЛА;

дослідження та розробки в галузі автономних систем, космосу та інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн;

інше технічне співробітництво, необхідне у розвиток стратегічних галузей промисловості.

Повідомляється, що меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій та галузей промисловості, які мають важливе стратегічне значення. Документ було підписано у присутності президентів України та Туреччини.

Візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський учора, 7 липня, прибув із візитом до Туреччини. В ході поїздки він провів переговори з турецьким лідером.

Після спільних переговорів Ердоган заявив, що Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. На думку Зеленського, зернова угода не повинна залежати від чийогось настрою. Весь світ зацікавлений у тому, щоби діяв зерновий коридор.

Президент Туреччини також зазначив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО і додав, що від настання справедливого миру в Україні точно ніхто не програє.