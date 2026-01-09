Сербский завод получил первую нефть после отмены санкций США, - Reuters

Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпром нефть", получила первые партии сырой нефти, необходимые для запуска единственного нефтеперерабатывающего завода страны в Панчеве.

Доставка происходит через Хорватский Адриатический трубопровод (JANAF) - единственный маршрут для поставки сырой нефти в Сербию, которая не имеет выхода к морю.

Первый груз весом 85 000 тонн иракской нефти из Киркука уже хранится на терминале Омишаль в Хорватии. NIS также обеспечила меньшую партию ливийской нефти Es Sider, которая поступит позже в январе.

По расчетам, эти объемы позволят нефтеперерабатывающему заводу работать не менее девяти дней на полную мощность.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что завод заработает 17-18 января, а производство начнется 25-26 января.

США временно остановили санкции против NIS до 23 января, чтобы дать компании возможность перевезти международные грузы. Кроме того, США дали время до 24 марта для переговоров о продаже российских акций NIS венгерской компании MOL.

Санкции США против нефти из РФ

В октябре 2025 года США ввели санкции против NIS в рамках ограничений энергетического сектора России из-за войны в Украине.

Из-за этого поставки сырой нефти в Сербию были заморожены, вызвав беспокойство относительно зимнего дефицита топлива.