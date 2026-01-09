RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сербский завод получил первую нефть после отмены санкций США, - Reuters

Фото: сербский нефтеперерабатывающий завод получил первую нефть из РФ после отмены санкций США (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Первые грузы нефти прибыли в Сербию после временного снятия американских санкций. Завод готовится к запуску, чтобы избежать дефицита топлива в зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпром нефть", получила первые партии сырой нефти, необходимые для запуска единственного нефтеперерабатывающего завода страны в Панчеве.

Доставка происходит через Хорватский Адриатический трубопровод (JANAF) - единственный маршрут для поставки сырой нефти в Сербию, которая не имеет выхода к морю.

Первый груз весом 85 000 тонн иракской нефти из Киркука уже хранится на терминале Омишаль в Хорватии. NIS также обеспечила меньшую партию ливийской нефти Es Sider, которая поступит позже в январе.

По расчетам, эти объемы позволят нефтеперерабатывающему заводу работать не менее девяти дней на полную мощность.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что завод заработает 17-18 января, а производство начнется 25-26 января.

США временно остановили санкции против NIS до 23 января, чтобы дать компании возможность перевезти международные грузы. Кроме того, США дали время до 24 марта для переговоров о продаже российских акций NIS венгерской компании MOL.

Санкции США против нефти из РФ

В октябре 2025 года США ввели санкции против NIS в рамках ограничений энергетического сектора России из-за войны в Украине.

Из-за этого поставки сырой нефти в Сербию были заморожены, вызвав беспокойство относительно зимнего дефицита топлива.

 

Напомним, что в декабре 2025 года Россия испытала самое масштабное падение добычи сырой нефти за последние 18 месяцев. Основными причинами стали западные санкции и удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Украины.

В конце октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", что повлекло проблемы для зарубежных активов компаний и существенное падение их капитализации.

Также мы писали, что по состоянию на начало января 2026 года, из-за санкций, еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов. Кроме того, президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект, который предусматривает введение 500%-ных пошлин для покупателей российских энергоресурсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАСербияСанкции против России