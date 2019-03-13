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Сербська православна церква не визнає ПЦУ

Новини » Політика    13.03.2019 - 13:12
Сербська православна церква не визнає ПЦУ
Іллюстративне фото (uk wikipedia org)

СПЦ визнає лише Українську православну церкву, очолювану митрополитом Онуфрієм

Сербська православна церква не визнає Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє сербська газета "Політика".

Як повідомляється, Сербська православна церква вважає ПЦУ "штучною конфедерацією розкольницьких структур" і "вважає неканонічним вторгнення вселенського патріарха Варфоломія на територію Російської православної церкви і його рішення у звʼязку з Україною".

"Київську митрополію ніяк не можна ототожнювати з нинішньою Україною, оскільки вона перебуває під юрисдикцією Московського патріархату ще від 1686 року", - йдеться в листі.

У листі уточнюється, що СПЦ визнає лише Українську православну церкву, очолювану митрополитом Онуфрієм, котра перебуває в складі Московського патріархату.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що визнання Православної церкви України затягується через протидію Російської церкви.

РБК-Україна писало, що 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

 

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