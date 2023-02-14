В Сербии требует доказательств участия диверсантов в возможном перевороте в Молдове

Сербия отрицает возможное участие ее граждан в подготовке госпереворота в Молдове. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич потребовал, чтобы Кишинев предоставил всю имеющуюся информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.
"Требуем, чтобы молдавские власти срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы никогда не получали такого уведомления от Молдовы", - заявил он.
При этом, министр подчеркнул, что не допустит нанесения ущерба репутации Сербии, а также дружественным отношениям с Молдовой.
"Дал указание нашему послу, аккредитованному в Кишиневе, в срочном порядке запросить разъяснения по заявлению президента Молдовы в Министерстве иностранных дел Молдовы, а также в срочном порядке предоставить нам всю информацию о лицах, которые подозреваются участия в таких насильственных действиях", - добавил Дачич.
При этом, в Молдову не пустили болельщиков футбольного клуба "Партизан", который 16 февраля сыграет с тираспольским "Шерифом".
В Пограничной полиции в ответ на запрос издания заявили, что в Кишиневском аэропорту пограничники отказали во въезде группе граждан из-за того, "что они не выполнили все условия для въезда".
"Въезд иностранных граждан не соответствовал условиям, необходимым для получения разрешения на пересечение государственной границы. Они не могли обосновать цель своей поездки в Молдову, и у них не было необходимых документов", - уточнили в Погранполиции.
Добавим, ранее депутат от PAS Андриан Кептонар заявил, что на этой неделе в Кишинев могли прибыть диверсанты под видом сербских футбольных болельщиков.
Как сообщил сербский футбольный клуб, всем болельщикам запретили въезд в Молдову. Часть из них вылетела обратно еще утром 14 февраля, остальные вылетят в Бухарест в 14:00.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.
Позже президент Молдовы Майя Санд заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.
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