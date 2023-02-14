В Сербии требует доказательств участия диверсантов в возможном перевороте в Молдове

"Требуем, чтобы молдавские власти срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы никогда не получали такого уведомления от Молдовы", - заявил он.

При этом, министр подчеркнул, что не допустит нанесения ущерба репутации Сербии, а также дружественным отношениям с Молдовой.

"Дал указание нашему послу, аккредитованному в Кишиневе, в срочном порядке запросить разъяснения по заявлению президента Молдовы в Министерстве иностранных дел Молдовы, а также в срочном порядке предоставить нам всю информацию о лицах, которые подозреваются участия в таких насильственных действиях", - добавил Дачич.

При этом, в Молдову не пустили болельщиков футбольного клуба "Партизан", который 16 февраля сыграет с тираспольским "Шерифом".

В Пограничной полиции в ответ на запрос издания заявили, что в Кишиневском аэропорту пограничники отказали во въезде группе граждан из-за того, "что они не выполнили все условия для въезда".

"Въезд иностранных граждан не соответствовал условиям, необходимым для получения разрешения на пересечение государственной границы. Они не могли обосновать цель своей поездки в Молдову, и у них не было необходимых документов", - уточнили в Погранполиции.

Добавим, ранее депутат от PAS Андриан Кептонар заявил, что на этой неделе в Кишинев могли прибыть диверсанты под видом сербских футбольных болельщиков.

Как сообщил сербский футбольный клуб, всем болельщикам запретили въезд в Молдову. Часть из них вылетела обратно еще утром 14 февраля, остальные вылетят в Бухарест в 14:00.