RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сербии требует доказательств участия диверсантов в возможном перевороте в Молдове

Фото: министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сербия отрицает возможное участие ее граждан в подготовке госпереворота в Молдове. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич потребовал, чтобы Кишинев предоставил всю имеющуюся информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

"Требуем, чтобы молдавские власти срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы никогда не получали такого уведомления от Молдовы", - заявил он.

При этом, министр подчеркнул, что не допустит нанесения ущерба репутации Сербии, а также дружественным отношениям с Молдовой.

"Дал указание нашему послу, аккредитованному в Кишиневе, в срочном порядке запросить разъяснения по заявлению президента Молдовы в Министерстве иностранных дел Молдовы, а также в срочном порядке предоставить нам всю информацию о лицах, которые подозреваются участия в таких насильственных действиях", - добавил Дачич.

При этом, в Молдову не пустили болельщиков футбольного клуба "Партизан", который 16 февраля сыграет с тираспольским "Шерифом".

В Пограничной полиции в ответ на запрос издания заявили, что в Кишиневском аэропорту пограничники отказали во въезде группе граждан из-за того, "что они не выполнили все условия для въезда".

"Въезд иностранных граждан не соответствовал условиям, необходимым для получения разрешения на пересечение государственной границы. Они не могли обосновать цель своей поездки в Молдову, и у них не было необходимых документов", - уточнили в Погранполиции.

Добавим, ранее депутат от PAS Андриан Кептонар заявил, что на этой неделе в Кишинев могли прибыть диверсанты под видом сербских футбольных болельщиков.

Как сообщил сербский футбольный клуб, всем болельщикам запретили въезд в Молдову. Часть из них вылетела обратно еще утром 14 февраля, остальные вылетят в Бухарест в 14:00.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санд заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова