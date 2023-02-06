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Косово приняло предложение ЕС о нормализации отношений с Сербией, - премьер

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Понедельник 06 февраля 2023 19:19
Косово приняло предложение ЕС о нормализации отношений с Сербией, - премьер Фото: премьер Косово Альбин Курти на встрече со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком (twitter.com/albinkurti)
Автор: Валерия Полищук

Косово приняло предложение Европейского союза о нормализации отношений с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Косово Альбина Курти в Twitter.

С таким заявлением Курти выступил после встречи со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

Премьер Косово считает предложение о нормализации отношений с Сербией является хорошей основой для дальнейших обсуждений и прочной платформой для прогресса.

"Мы принимаем предложение ЕС о нормализации отношений между Косово и Сербией и считаем его хорошей основой для дальнейших дискуссий и прочной платформой для продвижения вперед", - заявил Курти.

Напомним, ранее власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.

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