Косово приняло предложение ЕС о нормализации отношений с Сербией, - премьер

Косово приняло предложение Европейского союза о нормализации отношений с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Косово Альбина Курти в Twitter .

С таким заявлением Курти выступил после встречи со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

Премьер Косово считает предложение о нормализации отношений с Сербией является хорошей основой для дальнейших обсуждений и прочной платформой для прогресса.

"Мы принимаем предложение ЕС о нормализации отношений между Косово и Сербией и считаем его хорошей основой для дальнейших дискуссий и прочной платформой для продвижения вперед", - заявил Курти.

Good exchange with EU special envoy @MiroslavLajcak over a working lunch in Prishtina. We do accept the EU proposal for normalization of relations between Kosova and Serbia, and consider it a good basis for further discussion and a solid platform for moving forward. pic.twitter.com/gKrymnQAmF — Albin Kurti (@albinkurti) February 6, 2023

Напомним, ранее власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.

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