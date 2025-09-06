RU

В Сербии полиция жестко разогнала протестующих, требовавших отставки Вучича

Фото: Президент Сербии Вучич (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Сербии полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов и оппозиционных активистов, которые требовали досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

5 сентября вечером в сербском городе Нови-Сад состоялись масштабные протесты, которые переросли в столкновения со спецназовцами.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу студентов и граждан, которые требовали проведения досрочных выборов с целью устранения президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (SNS).

Тысячи людей собрались на территории государственного университета, держа плакаты с надписями: "Мы не хотим блокад, мы хотим выборов" и "У студентов есть одно срочное требование: объявите выборы".

В толпе раздавались возгласы "Вучич, уходи!".

Стычки начались возле факультета философии, где протестующие бросали файеры, а полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, оттеснив демонстрантов.

Причиной волны протестов стали трагические события ноября прошлого года, когда в результате обвала крыши на отремонтированном железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Оппозиция и активисты обвиняют власть в коррупции, которая, по их мнению, и привела к катастрофе.

Протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев и в основном были мирными, однако после событий 13 августа, когда во время столкновений пострадали десятки полицейских и гражданских, ситуация обострилась.

Студенты, оппозиционные силы и антикоррупционные организации также обвиняют президента Вучича и его соратников в связях с организованной преступностью, подавлении свободы СМИ и применении насилия против политических оппонентов.

Сам Вучич и правящая партия эти обвинения отвергают.

"Выход один - объявить выборы", - заявил один из протестующих, Небойша Корач, - "Мы хотим, чтобы победили мир и демократия, чтобы политические институты выполняли свою работу. Это означает, что нужно провести выборы, и это станет решением проблемы, потому что власть сменится".

Протесты в Новом Саде стали очередным вызовом для правительства Вучича, которое сталкивается со все более сильным общественным давлением и требованиями к политическим изменениям в Сербии.

 

Протесты в Сербии

Студенческие протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как в северном городе Нови-Сад обвалился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало бурные обвинения в коррупции в государственных инфраструктурных проектах.

Недавно сербский суд арестовал 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови Сад. Среди них - два бывших министра.

