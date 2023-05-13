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В Сербии из-за случаев массовой стрельбы десятки тысяч человек снова протестуют

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Сербия, Суббота 13 мая 2023 03:15
В Сербии из-за случаев массовой стрельбы десятки тысяч человек снова протестуют Фото: в Сербии десятки тысяч людей протестуют из-за массовых стрельб (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После массовых расстрелов в Сербии, всколыхнувших балканскую страну, десятки тысяч человек снова вышли на митинги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Протестующие собрались перед зданием парламента, после чего двинулись в правительственный квартал, унося впереди баннер с лозунгом "Сербия против насилия". Демонстранты скандировали лозунги, которые осуждали президента Сербии Александра Вучича и требовали отставки ключевых правительственных лиц.

"Мы здесь, чтобы выразить определенный тип бунта против всего, что сейчас нас окружает, но в первую очередь против произошедшего в последние дни насилия, которое есть вокруг нас", - сказала жительница Белграда Невена Матич.

Также одним из требований является реформирование СМИ, которые по мнению митингующих, пропагандируют насилие. В конце акции протеста организаторы объявили новую дату митинга – 19 мая.

Они также сообщили, что парламент Сербии проведет специальное заседание для обсуждения требований протеста.

В ходе стрельбы 3 и 4 мая в Сербии погибли 17 человек, в том числе 8 детей в начальной школе. После этого у всех школ Белграда были размещены сотрудники полиции.

Президент Сербии Александр Вучич осудил массовые протесты 9 мая и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.

Напомним, из-за стрельбы в школе в результате которой погибли дети,министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку.

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