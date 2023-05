В Сербии из-за случаев массовой стрельбы десятки тысяч человек снова протестуют

Протестующие собрались перед зданием парламента, после чего двинулись в правительственный квартал, унося впереди баннер с лозунгом "Сербия против насилия". Демонстранты скандировали лозунги, которые осуждали президента Сербии Александра Вучича и требовали отставки ключевых правительственных лиц.

"Мы здесь, чтобы выразить определенный тип бунта против всего, что сейчас нас окружает, но в первую очередь против произошедшего в последние дни насилия, которое есть вокруг нас", - сказала жительница Белграда Невена Матич.

Также одним из требований является реформирование СМИ, которые по мнению митингующих, пропагандируют насилие. В конце акции протеста организаторы объявили новую дату митинга – 19 мая.

Они также сообщили, что парламент Сербии проведет специальное заседание для обсуждения требований протеста.

