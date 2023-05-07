Министр образования Сербии подал в отставку после стрельбы в школе

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку после стрельбы в одной из школ Белграда. Тогда погибли девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug .

Он направил премьер-министру Сербии Ане Брнабич письмо с просьбой об отставке.

"В тишине трехдневного национального траура, как ответственный и воспитанный человек, профессионал в выполнении всех предыдущих общественных обязанностей, как родитель и гражданин Сербии, который всегда на моем первом месте, и в соответствии со статьей 23 Закона о правительстве я принял рациональное и достойное решение в этих обстоятельствах. Я подаю безвозвратную отставку с поста министра образования в правительстве Сербии", - сообщил Ружич.

Напомним, 3 мая в столице Сербии семиклассник устроил стрельбу в школе, погибли 9 человек.

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