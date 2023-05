У Сербії через випадки масової стрілянини десятки тисяч людей знову протестують

Протестувальники зібралися перед будівлею парламенту, після чого рушили до урядового кварталу, несучи попереду банер із гаслом "Сербія проти насильства". Зазначається, що демонстранти скандували гасла, що засуджували президента Сербії Александра Вучича та вимагали відставки ключових урядових осіб.

"Ми тут, щоб висловити певний тип бунту проти всього, що зараз нас оточує, але в першу чергу проти насильства, яке сталося в останні дні, і яке є навколо нас", - сказала жителька Белграда Невена Матич.

Також однією із вимог є реформування ЗМІ які, на думку мітингувальників пропагують насильство. Наприкінці акції протесту організатори оголосили нову дату мітингу - 19 травня.

Вони також повідомили, що парламент Сербії проведе спеціальне засідання, щоб обговорити вимоги протесту.

