В Сербии активизировались протесты: в Белграде полиция разогнала митингующих (видео)

Протесты в стране активизировались во вторник, 12 августа. Противники и сторонники сербского правительства сошлись в противостоянии после более чем девяти месяцев непрерывных протестов против популистского президента Александра Вучича.

Стычки начались во Врбасе, к северо-западу от столицы Белграда, где полиция разделила две группы возле местного офиса правящей Сербской прогрессивной партии.

Комиссар полиции Драган Василевич заявил государственной телекомпании RTS, что протестующие "пришли, чтобы напасть" на сторонников правящей партии возле ее офиса. Правоохранители задержали несколько человек.

В среду вечером сторонники президента и антиправительственные демонстранты бросали друг в друга сигнальные ракеты и другие предметы в северном городе Нови-Сад, что заставило полицию вмешаться.

Тысячи людей собрались на протесты в других частях страны, преимущественно возле местных штаб-квартир партии Вучича.

Полиция разминала толпу в городе Кралево, протесты также состоялись в южном городе Ниш и в центральных городах Чачак и Крагуевац.

В Белграде полиция разогнала антиправительственных демонстрантов в одном из районов и использовала для этого слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг в протестах в Сербии пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских.

Министр внутренних дел Ивица Дачич призвал к "восстановлению правопорядка", а Вучич назвал антиправительственных демонстрантов "бандитами", что является привычным для правительства способом характеристики оппонентов.