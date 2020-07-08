Сербія оголосила комендантську годину: у столиці спалахнули протести

Фото: поліція Сербії (flickr.com/limbic)

Поліція розганяє протестувальників

Президент Сербії Александар Вучич через погіршення епідемічної ситуації в країні оголосив про введення комендантської години. Нові обмеження викликали обурення в громадськості та спровокували масові заворушення.

Про це повідомляє новинне агентство Deutsche Welle.

Ввечері 7 липня на вулиці сербської столиці Белграда вийшли тисячі людей, шоб висловити невдоволення введенням комендантської години у місті. Учасники протесту вимагають відставки президента Вучича.

Демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а також спробували штурмувати парламент. Для розгону протестувальників сербські силовики застосували сльозогінний газ.

Зазначається, що епідеміологічна ситуація в Сербії почала погіршуватися після проведення парламентських виборів, на яких перемогла партія Вучича. У вівторок, 7 липня, у країні була зафіксована рекордна кількість смертей від COVID-19.

Нагадаємо, понад 80% хворих на коронавірус у Сербії зафіксовано у Белграді.

Нещодавно коронавірус діагностували у міністра оборони та спікера парламенту Сербії.