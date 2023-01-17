Вучич призвал Россию перестать вербовать сербов для войны против Украины
Россиянам необходимо прекратить попытки завербовать граждан Сербии для участия в войне против Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава государства раскритиковал российские веб-сайты и соцсети за то, что они публикуют рекламу частной военной компании "Вагнера", в которой она призывает вступать в свои ряды, на сербском языке.
"Почему вы, представители "Вагнера", пытаетесь вербовать кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?", - отметил Вучич.
Также граждан Сербии предостерег от вступления в ряды "вагнеровцев" министр обороны Милош Вучевич.
"Это приведет к правовым последствиям, когда они смогут быть привлечены к ответственности перед государственными органами", - отметил чиновник.
Напомним, ранее в российской соцсети "Вконтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.
Позже спецслужбы Сербии начали проверять информацию о возможном участии своих граждан в войне против Украины.
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