Президент Сербии хочет реформировать свою армию, учитывая опыт войны в Украине

Учитель заявил, что страна разрабатывает свои беспилотники. До конца года их можно будет увидеть. По его словам, его регулярно информируют о том, как идет война в Украине и как и какими средствами она ведется.

"Необходимо следить за всем, что больше всего нужно на поле боя", - сказал президент Сербии.

Также Вучич подчеркнул, когда есть недорогая угроза из воздуха, необходимо соответствовать дешевому оружию.

"Мы это сейчас видели в Украине. Сейчас мы снова восстанавливаем "Стрелу-10", а их у нас много. Мы постепенно приближаемся к тому, что оказалось самым необходимым в Украине. Это многоствольная ракетница. Это все то, что вы еще не видели" , – заявил Вучич.