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Президент Сербии хочет реформировать свою армию, учитывая опыт войны в Украине

Новина українською →
Сербия, Суббота 22 апреля 2023 17:09
Президент Сербии хочет реформировать свою армию, учитывая опыт войны в Украине Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербия разрабатывает свои дроны-камикадзе, оглядываясь на опыт ведения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича, которое приводит Novosti.rs.

Учитель заявил, что страна разрабатывает свои беспилотники. До конца года их можно будет увидеть. По его словам, его регулярно информируют о том, как идет война в Украине и как и какими средствами она ведется.

"Необходимо следить за всем, что больше всего нужно на поле боя", - сказал президент Сербии.

Также Вучич подчеркнул, когда есть недорогая угроза из воздуха, необходимо соответствовать дешевому оружию.

"Мы это сейчас видели в Украине. Сейчас мы снова восстанавливаем "Стрелу-10", а их у нас много. Мы постепенно приближаемся к тому, что оказалось самым необходимым в Украине. Это многоствольная ракетница. Это все то, что вы еще не видели" , – заявил Вучич.

Напомним, что экономика Сербии пользуется притоком тысяч квалифицированных, образованных россиян, бежавших из своей страны после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружие в Украину. Тоже касается и поставок боеприпасов для обеих стран.

С 16 по 30 июня на территории Сербии состоятся военные учения "Платиновый волк-2023", организованные совместно с США и еще десятью государствами-членами НАТО.

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