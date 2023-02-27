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Сербия и Косово поддержали соглашение о перемещении граждан по внутренним паспортам, - Боррель

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Понедельник 27 февраля 2023 22:31
Сербия и Косово поддержали соглашение о перемещении граждан по внутренним паспортам, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сербия и Косово приблизились к заключению соглашения о нормализации отношений. В частности, лидеры поддержали соглашение о перемещении граждан по внутренним паспортам.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online.

"Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Алжбин Курти согласились сегодня, что нет необходимости в дальнейшем обсуждении европейского предложения, которое называется "соглашение о нормализации отношений между Косово и Сербией", - объявил он.

Боррель заявил, что от соглашения выигрывают граждане Сербии и Косово, так как оно дает возможность свободного передвижения, чтобы пользоваться своими паспортами, ключами от машин и номерными знаками.

"Оно позволяет людям учиться и работать без учета того, где они закончили школу. Соглашение может создать новые экономические возможности для бизнеса и новые инвестиции. Оно предоставляет больше возможностей для трудоустройства без бюрократии", - пояснил он.

Напомним, что 15 февраля сотни сербских националистов и пророссийских "активистов" провели митинг в центре Белграда, выражая свою оппозицию против плана, поддерживаемого Западом, направленного на улучшение отношений между Сербией и Косово.

Ранее стало известно, что Косово приняло предложение ЕС по нормализации отношений с Сербией.

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