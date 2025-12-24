Сербия продолжит покупать газ из России: Вучич договорился о поставках

Президент Сербии Александр Вучич договорился о продлении поставок российского газа в его страну еще на три месяца, до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание РТС .

По словам Вучича, достигнутая договоренность позволит обеспечить стабильное энергоснабжение в зимний период, поэтому "сербы будут спать спокойно".

Ранее власти Сербии сообщали, что действующий контракт на поставку газа из России продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает заключить новое долгосрочное соглашение. Сербия продолжает получать российский газ по маршруту через газопровод "Турецкий поток".

Также Вучич сказал, что представители "Газпрома" обсуждают продажу доли в компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которая находится под санкциями США с венгерской национальной компанией MOL. Политик подчеркнул, что сербские власти не имеют возражений против этого.

"Венгры - наши друзья. Мы просто должны закончить как можно скорее, до 15 января", - добавил президент Сербии.